Viru-Nigula vallavanem: ärge pakkuge tselluloositehast tartlastele, tulge meile! Siin tööstust ei kardeta

Tartu meer on Don Quijotena tuuleveskitega võitlusesse asunud ning žonglöörib valikuliste näidete ja faktidega, ähvardades vastumeetmete ja kohtuga. See kõik tähendab seda, et enne järgmisi valimisi pole lootustki, et uuringutega alustataks. Lisaks on eelmine minister Jaak Aab väitnud, et avalik planeeringumenetlus eeldab kõikide omavalitsuste, huvigruppide ja kohalike elanike kaasamist, kes saavad veel omakorda ettepanekuid teha, missuguseid uuringuid lisaks läbi viia ning see võib venitada protsessi veelgi kaugemasse tulevikku.

Mitte tahtes nurjata Tartu linnapea valimiskampaaniat ja vaatamata esialgsele arendajate leigele huvile tuua puidurafineerimistehas Lääne-Virumaale, teen siiski ettepaneku tõsiselt kaaluda nii valitsusel kui arendajatel alternatiivina Viru-Nigula valla territooriumi kasutamist ning alustama paralleelselt uuringutega seotud tegevusi ka Lääne-Virumaal.