1. septembriks on õpetajatest puudus käes. Hullemad aastad on aga veel ees

Enne uut õppeaastat on osa koolidirektoreid silmitsi raske olukorraga: õpilased tulevad suvevaheajalt tagasi, aga klassi ette pole neid õpetama panna mitte kedagi.

Õpetajate Lehe töökuulutuste osas otsitakse veel praegugi inimesi 165 töökoha täitmiseks. Osalt on need andmed juba vananenud, seega on puudu olevate õpetajate hulk ilmselt väiksem, kui näitab arv veebilehel, kuid probleemsematest valdkondadest saab sealt ülevaate sellegipoolest. Peamiselt on puudu klassiõpetajaid, inglise keele ning eesti keele ja kirjanduse õpetajaid.

Tabasalu ühisgümnaasium oligi üks neid koole, kes otsis veel sel suvel endale konkursiga emakeele ja kirjanduse, inglise keele ning matemaatika õpetajat. Senised õpetajad lahkusid koolist kas lapsehoolduspuhkusele või konkurentsi tõttu mõnda teise kooli.