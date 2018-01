104 allkirjaga avalik kiri presidendile: vägivallatsenud Tiit Ojasoo ei tohiks olla vabariigi aastapäeva programmi lavastaja

Eile saadeti Eesti Vabariigi presidendile avalik kiri, milles taunitakse 2016. aastal näitlejanna kallal vägivallatsenud NO99 lavastaja Tiit Ojasoo kaasamist EV 100. aastapäeva vastuvõtu kunstilise programmi loomisse. Pöördumise tagamaid kommenteerivad kaks kirja algatajat, kunstnik Kadi Estland ja sotsiaalmeediagrupi „Virginia Woolf sind ei karda!” moderaator Nika Kalantar.

Paljudes tekitab Tiit Ojasoo kaasamine aastapäevaürituse lavastamisse protesti kui väga vale sõnumit kandev otsus. Teisalt on palju neidki, kes leiavad, et Ojasoo vägivallaaktile tähelepanu juhtimine mõjub kui eluaegne karistus. Kas avalik kiri on Ojasoo vastu või kannab laiemat sõnumit?

Nika Kalantar: Kiri kannab laiemat sõnumit, et peaksime olema ühiskonnana vägivallatsemise vastu. Ojasoo isikukultus ei ole siinkohal meie huvi. Tegu pole ühe märtri näidishukkamise ega huntidele söötmisega, vaid juhime tähelepanu, et vägivaldse taustaga inimese vabariigi esinduspidustusel aukohale tõstmine on kohatu. Meie ühiskonnas epideemilist naistevastast vägivalda ei tohiks ühelgi viisil välja vabandada ega vaiba alla pühkida, ka mitte kunstilise taseme või rahvusvaheliste saavutuste ettekäändel.