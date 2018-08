13 päeva kestnud tööintervjuu. Alles jäävad need, kel mõistus kaine ja süda õiges kohas

Kandidaate on järel kaks. Kaitseväe ohvitser ja Eestit olümpiamängudel esindanud sportlane. Kell on kaks öösel. Kallab paduvihma. Neil on veel kümme kilomeetrit minna, et jõuda lõppu, kus nad saavad seljast visata 25-kilose seljakoti. 13 päeva kestnud tööintervjuu ehk Valik saab läbi. Alguses oli neid palju. Ülejäänud ei pidanud vastu. Nad saadeti koju. Need, kes pidid minema meditsiinilistel põhjustel, saavad tagasi tulla. Ülejäänud enam mitte kunagi. Kaks allesjäänut on kandidaadid, kes soovivad alustada teenistust kaitseväe erioperatsioonide väejuhatuse alluvusse kuuluvas erioperatsioonide grupis.