Mööduva aasta liiklusest jäävad silma busside ja veoautodega seotud õnnetused ning noorte julgest sõidustiilist põhjustatud avariid. Mõne aasta pärast kujuneb tõsiseks ohuks roolis nutiseadmete kasutamine – kõrvalised tegevused põhjustavad varsti rohkem surmaavariisid kui roolijoodikud.

„Sellel aastal on Eestis juures vähemalt 70 peret, kelle elu on pöördumatult muutunud,” ütleb politsei- ja piirivalveameti juhtiv korrakaitseametnik Sirle Loigo lõppevale aastale tagasi vaadates. Tema sõnul ei ole Eesti liikluses hukkunute arv küll väga suur, ent traagiline siiski.

Peamiselt hoiab inimesi liikluseeskirju rikkumast hirm, olgu siis trahvi, vahele jäämise või muu karistuse ees, ütleb Loigo. „Aga see ei ole hirm viga saada, olla elu lõpuni ratastoolis või kaotada oma elu. Mõnes mõttes on see absurdne ja jabur, aga nii see on,” nendib ta. „Lähedased on küll leinas, aga mina seda valu ei näe ega koge. Aga mis saab siis, kui ma jään ratastooli? Elu lõpuni vahetab ema mähkmeid ja peab nii elama. Kes meist tahaks sellist elu?” kutsub ta inimesi üles liikluskäitumise üle mõtlema.