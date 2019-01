„See lihtsalt juhtus niimoodi,” ütles kliimateadlane Ain Kallis. „Sellise pikkusega suvesid kipub ikka olema. Asi on selles, et tegemist oli pikima klimaatilise suvega. Klimaatilisel suvel on ööpäeva keskmine temperatuur pidevalt üle 13 kraadi.”

Eesti päikesepaiste edetabelis tõusis 2018. aasta kolmandale kohale – veel päikselisem on olnud ainult 1963. ja 2002. aastal. 2018. aasta keskmine õhutemperatuur (7,1 kraadi Celsiuse järgi) oli normist kraadi võrra kõrgem, sama soe oli aastal 2014. Seega jagavad aastad 2014 ja 2018 keskmise õhutemperatuuri järgi viiendat-kuuendat kohta.

Kliimateadlase Ain Kallise sõnul ei ole ühekraadine vahe aasta keskmises temperatuuris sugugi pisike. „Keskmine oli seitse kraadi, muidu on kuus – kui vaatate protsenti, siis see on kõvasti kõrgem kui keskmine,” ütles ta.