Jüri Ratase valitsus on küll ette võtnud mitmeid radikaalseid reforme, kuid seejuures on peaminister suutnud jätta positiivse mulje isegi Reformierakonna valijatele. Foto: Rauno Volmar

Isegi pärast palju vastukaja tekitanud seadusemuudatusi on hinne Ratase tööle endiselt üle 3.



3-st kõrgema hinde annavad keskerakondlasest peaministri tööle isegi Reformierakonna toetajad.



Kolmandik vastanuid ei oska Ratase tööle endiselt hinnet anda.

Jüri Ratas on peaministriametis olnud üle kahe kuu ning Eesti Päevalehe tellitud ja Turu-uuringute AS-i tehtud küsitluse järgi on inimeste hinnang Ratase tööle endiselt väga hea. Kuid hinne on siiski natuke kehvem kui eelmise aasta lõpus antud hinne sellele, mida talt oodatakse. Üsna ootamatult on isegi Reformierakonna toetajate seas hinnang Ratasele 3-st kõrgem.