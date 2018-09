75 senti sekundis. Miks kadus Eesti muusika rahvusringhäälingust?

Selle aasta algusest saadik on osast ERR-i saadete helitaustadest kadunud tuntud Eesti ja välismaa muusikute teosed. Mis juhtus? Kuhu kadus Eesti muusika? Täna arutab seda Heidy Purga eestvedamisel rahvusringhäälingu nõukogu. Asi on muidugi rahas, nagu alati.

Selleks et telesaadetes kõlaks Eesti (või ka välismaa) autorite muusika, peavad teletegijad maksma. Muusikute töö eest korjavad raha Eesti autorite ühing, esitajate liit ja veel fonogrammitootjate ühing (EFÜ). ERR-il on juba olnud nendega raamlepingud ja näiteks EFÜ saab oma salvestuste televisioonis kasutamise eest ERR-i esitatud aruannete järgi kvartalitasu, aastas üle 200 000 euro.

Keset 2016. aastat otsustas EFÜ hakata küsima lisatasu: raha selle eest, kui muusiku teos kõlab telesaate taustal. Näiteks nii, et saate alguses on kuulda 15 sekundit ühe Vaiko Epliku laulu algust ja hiljem eriti põneva koha peal lõigukest näiteks Reketi laulust. EFÜ küsis poolteist aastat tagasi niiviisi taustale helindatud lugude eest algul 60, hiljem juba 75 senti sekundist. Kokku teeb see suure summa: poolteise aastaga tuli EFÜ-le maksta 84 000 eurot helindamistasu.