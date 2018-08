80-aastase naise söakus: „Ma ei taha surra vägivaldses suhtes.”

Helen Eelrand helen.eelrand@epl.ee RUS

On väga oluline, et kõik inimesed mõistaksid: vägivald ei ole peresisene asi. Foto: Shutterstock

**Mida vanem on ohver, seda vähem tõenäoline on, et ta vägivaldsest suhtest lahkub.



**Vanemad salgavad laste sooritatud rünnakuid.



**Teda peksnud kaasat soostub maha jätma vaid kümnendik eakaid.