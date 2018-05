90 aasta juubelit tähistav president Rüütel: Ingrid on pidanud minu tõttu palju kannatama

Et vestlus presidendiga oleks pidupäevale kohaselt eriline, palusime intervjuu teha endisel teletähel Maire Aunastel. Rüütli elulooga põhjalikult tutvunud Aunaste tuletas meelde Rüütli enda sõnu, et nõukogude ajal ta ise parteisse ei astunud, vaid vormistati sinna. Peale selle nimetas Moskva Rüütlit Nõukogude Liidu reeturiks ja natsionalistiks, ent eestlased pidasid teda aastakümneid vanaks kommunistiks. Aunaste küsis, kelleks on Rüütel sellise vastuolu taustal end hingelt ise pidanud.