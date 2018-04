Aab: ütlesin patrullpolitseinikele, et töötan riigihalduse ministrina. Väärteootsusesse kirjutati ametiks „riigikogu ametnik”

Aab väitis, et ei varjanud politseinike eest oma ametit. Ta ütles, et töötab riigihalduse ministrina ja on valitsuse liige. Nii läks ka kirja samal päeval tehtud protokolli. Üle-eelmise nädala lõpus tuli tema meiliaadressile teade väärteootsusest. Aab avas e-toimiku eelmisel esmaspäeval, 9. aprillil. Väärteootsuses oli tema ametinimetus muutunud „riigikogu ametnikuks”. Kuidas niimoodi juhtus, ta selgitada ei osanud.