Aas taaskäivitas, Korb soperdas, Aab viis lõpule. Omavalitsused said lõpuks liidetud

Viie aasta eest laulis Märt Avandi „Tujurikkujas”, kui halb on olla eestlane. Sombuse ilma, suure laenukoorma ja väikeste põllumajandustoetuste kõrval leidis laulusõnades äramärkimist ka tegemata haldusreform. „Tehtud!” võiks nüüd hõisata praegune valitsus, nagu kõlas Keskerakonna aastatetagune valimisloosung. Ent sel juhul ehiks Keskerakond end võõraste sulgedega. Õigupoolest on peaministri partei suurim teene see, et nad seitsmendat haldusreformikatset tuksi ei keeranud, kuigi veel mõni kuu enne valitsusse pääsemist olid sellega ähvardanud.

Haldusreformile hakati mõtlema juba 1990-ndatel. See, et kuus varasemat katset olid luhtunud, Taavi Rõivase (RE) teist valitsust ei heidutanud. Pikale venimise pärast kriitikat pälvinud valitsuskõnelustel kirjutati haldusreform 2015. aasta kevadel koalitsioonilepingusse.