Aasta aega peaminister oldud ja keskmine hinne endiselt üle kolme

Peaminister Jüri Ratase valitsus on ametis olnud aasta aega ja sama kaua on Eesti Päevaleht tellinud Turu-uuringute AS-ilt küsitlust selle kohta, kuidas peaministri tööga rahul ollakse. Novembris on Ratase reiting vahepealsest langusest üle saanud ja kerkinud augusti tasemele ehk keskmisele hindele 3,32.