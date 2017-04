Aasta ema konkursi abielunõudes on eri arvamusel ka tiitli saanud ise

Varasematel aastatel aasta ema tiitliga pärjatud on eri meelt, kas tiitli saaja peaks olema abielus või mitte.

Siiri Oviir ei taha enam aasta ema konkursi tingimustest rääkida. Ta ütleb telefonitsi, et naisliit on oma seisukoha selgelt välja öelnud. Ja tuletab ka meelde, et naisliit on samuti feministlik, kuid mitte radikaalselt. Väitega, et üksikvanemlus pole valik, mida kergekäeliselt tehakse, pole Siiri Oviir nõus. Samuti ei nõustu ta intervjuud andma, sest kõik olevat juba öeldud.

Naisliidu juhi Oviiriga pole nõus sugugi kõik, ka mitte osa varasemaid aasta emasid, kellele on tiitleid jagatud 1998. aastast saati.