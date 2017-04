Aasta ema konkursi abielunõue põhjustas allkirjade kogumise kampaania

Ka mulluse aasta ema tiitli saaja välja kuulutanud naisliidu juht Siiri Oviir kinnitab, et reeglite muutmist on arutatud.

Konkurssi korraldava naisliidu juhi sõnul pärineb selline tingimus 20 aasta tagusest ajast.

Facebooki feministlike vaadetega grupi Virginia Woolf Sind Ei Karda! liikmed taotlevad aasta ema valimise reeglite muutmist. Lapse kasvatamiseks ei pea tingimata olema abielus, rõhutavad nad. Ent konkurssi korraldava Eesti naisliidu teates on kirjas, et sobiv kandidaat on Eesti kodanik, kes on kasvatanud koos abikaasaga üles vähemalt kaks tublit last.