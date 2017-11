Aasta isa: kolmveerand tiitlist kuulub mu naisele

Estonia kontserdisaalis kuulutati aasta isaks Meelis Sibrits, kel koos abikaasa Helmi Sibritsaga on neli tütart ja kaks poega. Vanim laps, tütar Heili on 40-aastane, noorim, tütar Vivien 19. Vahepeale jäävad veel tütred Ketrin ja Maimu ning pojad Erko ja Magnus. Isa Meelis on elektrik, ema Helmi lasteaiakasvataja ning lapsed tegutsevad eri elualadel meediast infotehnoloogiani.

Laste sõnutsi on isa aastate jooksul iseloomustanud mõistvus ja see, et ta on olnud alati nende jaoks olemas ja andnud nõu, kui vaja, olemata kunagi pealetükkiv.