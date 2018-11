Aasta isa suurpere kummutab levinud ettekujutused

Eile aasta isaks kuulutatud Einart Kask on sitke, töökas, rahulik ja tagasihoidlik põline metsamees, kelle väga kokkuhoidvas peres on kasvanud 12 last. Seda on kaks korda rohkem kui ühelgi senisel aasta isal ja oma kuus korda rohkem kui keskmisel Eesti isal.

Muidugi ei määra isa headust laste arv, vaid see, kui õnnelik on pere. Levinud arvamuse järgi, mida kinnistab iganädalane populaarne telesaade „Kodutunne”, tähendab suur pere enamasti virelemist, keerulisi suhteid ja abivajadust. Kuna teistsugused näited jõuavad avalikkuse ette harva, on jäänud mulje, et suure pere puhul pole muud võimalustki. Kaskede pere näitab, et on küll.

Praeguseks on gümnaasiumi lõpetanud seitse selle pere last, neist neli hõbe- või kuldmedaliga. Viis last, kellest noorim on kümneaastane Regina, käivad veel Abja gümnaasiumis ja tõenäoliselt toovad medaleid juurde.