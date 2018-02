Aasta valimisteni. Erakondade juhid luubi alla

Arenenud lääne demokraatiates – jah, ka Eestis – sõltub ühe või teise erakonna valimisedu programmist, ideedest ja sisse töötatud kuvandist. Kuid üha enam mõjutab valijate seas lööki liidri isik.

Iga erakonna juht peaks sihtima valimiste võitu ja riigi kõige vastutusrikkamat peaministriametit. Seega on loomulik nii parteijuhile koonduv tähelepanu kui ka valijate seatav ootuste kõrge lävi, mille ületamiseks tuleb end tõestada.

Eesti Päevaleht jälgis pikemalt rahva hinnangut peaministri hakkamasaamisele. Tuleva aasta riigikogu valimiste lähenedes on aga aeg küsimust laiendada. Eestis jälgitakse küll erakondade reitinguid, kuid seni pole uuritud, milline on valijate hinnang erakondade liidritele ehk neile, kes püüdlevad või hakkavad tõenäoliselt parteide eesotsas püüdlema peaministriametisse.

See, kui usutavana tundub erakonna juht peaministri ametis, ennustab paljuski sama partei valimisedu. Võib rahul olla, kui liidri positsioon on erakonna reitinguga enam-vähem samal tasemel. Kui aga valijate hinnang juhile on kehvem kui erakonna seisusule, tuleb küsida, kas sedasi saab valimistel ikka head tulemust loota.

Eesti Päevalehe tellitud ja Turu-uuringute AS-i veebruaris tehtud küsitluse tulemused peaksid sotsid ja IRL-i liikmed mõtlema panema. Reformi- ja Keskerakonna kontoris hingatakse ehk esialgu kergemalt, kuid valimisteni on veel aasta. Peaminister Jüri Ratase koalitsioonil on keeruline, komistamisvõimalusi palju. Reformierakonnas pole Kaja Kallas veel ametlikult juhiks kinnitatud ja tema toetuses on kindlasti annus krediiti, mistõttu tuleb enese tõestamiseks palju tööd teha.

Seda põnevat duelli kavatseb Eesti Päevaleht nüüd iga kuu jälgida. Kes teab, äkki tõuseb veel kandidaate, kes esiduole konkurentsi pakuvad. Hoidke meiega koos näppu poliitikapulsil.