Mati Elmest elab selles keldris. Kastides on tal toit ja riided. Elamispinna taotlejana on ta kirjas juba 2007. aastast. Foto: Andres Putting

Metsas elav Mati Elmest sai innustust Eesti Päevalehe artiklist, milles õiguskantsler kinnitas, et linn peab seadust täitma ja abivajajat aitama.

Külalistele oma kodu näitamiseks juhatab Mati Elmest meid ühte Tallinna metsatukka. 71-aastase Elmesti jalad annavad märku, et on palju kannatada saanud ega tee oma tööd enam kuigi hästi. Jõuame saja-aastaste kivimaja ja hobusetalli varemete juurde, mida ümbritsevad eakad õunapuud. Elmest poeb pooleldi püsti keldri uksest sisse ja näitab: see ongi tema kodu. Köögiks on pappkast toiduainetega ja garderoobiks selle kõrval karp riietega. Nende kahe karbi kõrvale heidab ta magama. Külmal hooajal magab ta linna öömajades. „Vabandage, puhvetikappi siin ei ole,” märgib ta. Sel elamisel ei ole isegi ust.