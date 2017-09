Aastaid maad kaevandanud firma keeldub maaomanikele raha maksmast ja kaebas nad hoopis kohtusse

2006. aasta lõpus sai Raplamaal elav perekond Tamm teada, et neil on võimalik anda oma maa kaevandada. See tundus tuleviku kindlustamiseks hea plaan ja nad otsustasidki kaevandaja otsida. Pakkujaid oli mitu, aga parima pakkumuse tegi AS Kiirkandur, kes nende krundi kõrval juba kaevandas paekivi ja killustikku.

Aivar Tamme sõnul oli Kiirkanduri juht Tiit Ploom esiti suure ja lahke jutuga. Kuigi leping sõlmiti kümneks aastaks, lubas Ploom, et Tammedele kuuluv maa saab tühjaks kaevandatud kolme aastaga. Ploom olevat lubanud pärast kaevamist karjääri äärde ka liiva tuua, nii et pere oleks peale tasu saanud oma tagahoovi ka kauni liivarannaga karjääri.