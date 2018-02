Vähiravifond Kingitud Elu on tõeline edulugu. Neljapäeval esitles fond uhkusega tulemusi: abi on saanud kõik taotlejad, kes on tingimustele vastanud. Selle üks võti on olnud lugude rääkimine. Fondi asutaja Toivo Tänavsuu teab Eesti Ekspressi ajakirjanikuna hästi, et inimesed saavad hädast päriselt aru siis, kui kuulavad ära vähihaigete lood. Need on tihti karmid ja valusad.