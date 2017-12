Abilinnapea Novikov: Tallinnal pole raha, et kolepiirkondi ise arendama hakata

Olite riigikogu liige, mis on ministriameti järel üks poliitiku unistusi. Miks tulite sealt tagasi linna torude ja juhtmetega tegelema?

See on mulle praegusel eluetapil huvitav. Tänaval kampaaniat tehes kuulsin palju siiraid soove, et tuleksin linna tagasi. Kogemus, mille riigikogust sain, on väga väärtuslik. Igale inimesele, kes mõtleb, kas kandideerida ja saada see kogemus, julgeksin ma seda igal juhul soovitada. See annab täiesti teise vaate. Ma olen linna süsteemis üles kasvanud – abilinnapea Jüri Ratase nõuniku kohast kuni Kristiine linnaosavanemani.