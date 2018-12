Ahistajad leiavad uusi jälitamisviise. Peitkaamerad magamistoas, muukimine sotsiaalmeedias

„Kaamera peidetakse magamistuppa, kus teise poole teadmata filmitakse voodis toimuvat. Taolisi teateid pole palju, kuid see, et neid salvestusi hiljem väljapressimiseks või ahistamiseks kasutatakse, on kurb. Põhimõtteliselt on seadme paigaldaja juba suhte varases staadiumis valmis selleks, et suhte purunedes võib sellest kurjategija mõistes „kasu” olla,” tõdeb politsei- ja piirivalveameti kommunikatsioonibüroo politseileitnant Maarja Punak.