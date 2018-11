Ajateenijad suitsetavad kanepit igavusest, harjumusest ja vastumeelsusest

Eri pataljonide reservväelased kinnitasid dokumentides leidunud teavet, et aega teenides tehakse sageli kanepit − kuna see aga kedagi otseselt ei sega, siis sellest rühmas vaikitakse.

„Mõned Scoutspataljoni ajateenijatest jaoülema abid kinnitasid ühelt reamehelt tulnud infot, et väeosas tarbitakse kanepit. Eriti laialdane olevat see Viru pataljonis, kus kanepi tarbimine pidi olema igapühapäevane tegevus, kui tegevväelasi ei ole või on vähe,” kirjutas oma ettekandes kadetist nooremseersant, kes osales aktiivselt ühe kanepisuitsetamise juhtumi menetlemisel.

Kolm Scoutspataljoni ajateenijat jäid ühel teisipäeva õhtul kanepi suitsetamisega vahele. Ehkki esialgu rääkisid nad, et ostsid pool grammi kanepit linnaloal käies, selgus hiljem, et tegelikult said nad kraami väeosast kaasvõitleja käest. Suitsetajad said politseilt 32 eurot trahvi ning kaitseväelt kuus päeva distsiplinaararesti.