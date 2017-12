Aktsiisijant sunnib koalitsiooni riigieelarve vastuvõtmist edasi lükkama

Palju kära tekitanud 2018. aasta eelarve riigikogust läbi sõidutamine on koalitsioonil edenenud kavatsetust vaevalisemalt. Peamine põhjus on see, et Keskerakond ja SDE tulid IRL-i soovile vastu ning valitsuserakonnad leppisid kokku tõsta alkoholiaktsiisi plaanitust poole vähem.

Ent riigikogu rahanduskomisjonis võivad poolt- ja vastuhääled kriitilisel hetkel viiki jääda. Sellepärast lükatakse eelarve vastuvõtmist nädal aega edasi, et aktsiisiasi vangerdustega enne korda ajada.