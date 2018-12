Alar Karis: tükk aega pole olukord Eestis nii närviline olnud, aga see ei tähenda, et kõik läheb untsu

Endine riigikontrolör Alar Karis tahab, et inimesed ise ka mõtleksid, mitte ei ootaks ainult täpseid vastuseid. „Meil on ju küll neid poliitikuid ja ametnikke, kes teavad vastuseid kõikidele küsimustele. Ainult küsi ja tal on maailmapilt selge. Mul ei ole.”

Foto: Argo Ingver