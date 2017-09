Alexander Stubb: 2016. aasta tuletas meelde, miks on Euroopa Liit oluline

Alexander Stubb, te räägite Tallinnas Euroopa Investeerimispanga (EIB) asepresidendina Euroopast ja jutu pealkirjaks on pandud küsimus: miks on Euroopa oluline? See kõlab natuke kurjakuulutavalt, justkui te vaidleksite vastu mõttele, et Euroopa pole oluline.

See on klassikaline nokk-kinni-saba-lahti-olukord, et kui sul on midagi, mis hästi toimib, siis sa unustad, kui oluline see on. Võib-olla natuke võrreldav abielu ja armastusega – mõnikord unustad ära, et abielu on tegelikult hea asi.