Eile Mati ja Alice Talviku koduhoovis istudes ning pruunide nahkkaantega pildialbumeid sirvides võis sageli märgata tühje fototaskuid. Abikaasa Alice selgitas, et Mati on pilte viinud küll ühe ja teise väljapaneku jaoks, mistõttu on paljud ülesvõtted nüüdseks kaotsi läinud. „Eks paljud on telemajas, aga kelle kätte need veel jõudnud on, ei tea. Kui teaks, küsiks tagasi,” arutles Alice, osutades järjekordsele tühjale lehele.