Allergikud peaksid hoiduma paljudest Kalevi toodetest

Esmapilgul ei ole muret – šokolaad on magus ikka ja võibki sisaldada enamat, kui raha eest nõutud. Tuhandetele allergikutele tähendab see aga seda, et tulevikus peavad nad suhtuma 62 Kalevi tootesse senisest tähelepanelikumalt. Kalevi Facebooki lehel kommenteeris üks magusasõber: „Hirmuga mõtlen, et kui mu laps peaks ka pähkliallergiaga tulema, mida magusat ma talle tulevikus üldse pakkuda saan!”

Nimelt hakkab ettevõte eksportima Skandinaaviasse uut maapähklišokolaadi, mida valmistatakse samal liinil näiteks populaarsete šokolaadidega Nurr, Anneke või Bitter.