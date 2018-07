Ameerika suursaadik James D. Melville: oli aeg, kui me ei teadnud, mida oma partneritele öelda. Meil polnud juhiseid

Nädal tagasi tegi Ameerika Ühendriikide suursaadik James D. Melville Facebooki postituse, milles ütles hingelt ära, et diplomaadina on tal võimatu jätkata president Donald Trumpi poliitika eest seismist ning et ta loobub seetõttu ametist. Saadiku postitus sai palju tähelepanu nii siin- kui ka sealpool suurt lompi ja tänaseks on temalt intervjuud palunud suured väljaanded nii Ameerikast kui ka Euroopast. Kuigi küsijaid on väga palju, ei taha ta pikemalt rääkida, mis ta lõpuks emotsionaalse postituseni viis.