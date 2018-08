Amokki jooksnud maniaki protsessi põhiküsimuseks sai vaimne tervis

Pikk tugev mees ajab end aeglaselt süüpingist püsti. „Jah, tunnistan end süüdi. Kuid tooks välja, et olin maatriksi mõju all.”

Ringkonnaprokurör Natalia Miilvee on Harju maakohtus just lõpetanud pika süüdistuskõne. 39-aastane kohtualune Enriko Nurm näeb välja ühteaegu heitunud, segaduses, valvas ja otsusekindel. Ta kahvatu nägu on habetunud, käed raudus, seljas kortsus ja võidunud riided. Kahel pool teda istuvad relvastatud politseinikud, valmis iga hetk püsti hüppama.