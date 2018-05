Analüüs. Kas Itaalia võib vajada Eesti abi, nagu vajas Kreeka?

Võrdluste otsa tegi lahti Malta rahandusminister Edward Scicluna, kes ütles eelmisel nädalal enne euroala rahandusministrite koosviibimist ajakirjanikele, et Itaalia peab vältima Kreeka saatust. „Kui küsimus on kulutamises ja kulutamises ja laenamises ja kulutamises, siis kahjuks oleks see Kreeka stsenaariumi uusversioon,” sõnas ta.