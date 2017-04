ANALÜÜS: Ratast otse-eetris üllatanud küsimused ei pidanuks olema ootamatud

Riigieelarvearutelud edukalt lõpuni juhtinud peaminister Jüri Ratasele väga hea päev muutus üleöö suhtekorralduslikuks prohmakaks.

Kolmapäeva õhtu pidanuks olema praeguseks pool aastat ametis olnud peaminister Jüri Ratase (Keskerakond) jaoks üks suuremaid tähistamisi: koalitsioonipartneritega sai kokku lepitud nii riigieelarvestrateegia järgmiseks neljaks aastaks, kui sisuliselt ka järgmise aasta riigieelarve (rahandusminister Sven Sester (IRL) ütles neljapäeval, et eelarvekõnelused avatakse vaid juhul, kui majandusprognoosid selgelt muutuvad).

Selle riigieelarvestrateegia kokkuleppega suutis Jüri Ratas lahendada ära ajakirjanduses vaikselt üles kerinud tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski (SDE) ja Sesteri vahelised erimeelsused. Ta näitas, et suudab erakondi lepitada, hoida IRLi koalitsioonis ja mis kõige olulisem: hoida ära tervishoiutöötajate streigi. Kõike seda veel niimoodi, et saab (mööndustega) väita, et eelarvet (väga palju) defitsiiti ei lasta.

Eesti suurima vaadatavusega uudistesaate "Aktuaalse kaamera" otse-eetris küsisid saatejuhid temalt aga ka teisi küsimusi - Aleksei Semjonovile Tallinna teenetemärgi andmise kohta ja Tallinna televisiooni kohta. Ratase vastused nendele küsimustele (või pigem vastustest kõrvale põiklemine) on täna sotsiaalmeedias muutunud erakordselt populaarseks.

See, et ajakirjanike teemavälised küsimused tundusid peaministrile ootamatud, tundub kuidagi... ootamatu. Juba sellest hetkest alates, kui Ratas on peaministri ametit pidanud, on teda pidevalt kummitanud küsimused teiste Keskerakonnaga seotud teemade kohta. Näiteks USA Süüria raketirünnaku ajal pidi Ratas lausa pressiteates adresseerima erakonnakaaslase Yana Toomi arvamust valitsuse ja välisminister Sven Mikseri suhtes.

Tallinna televisiooni sulgemist on nõudnud nii Eesti Päevaleht, kui ka Postimees. See ei saa olla teema, mis on peaministrile üllatuseks. Samamoodi on arusaadav ajakirjanike küsimused Ratase juhitud erakonna soovi kohta anda Tallinna teenetemärk mehele, kelle mittetulundusühingut peab kaitsepolitseiamet Venemaa mõjutuspoliitika üheks peamiseks tööriistaks Eestis. Tänasel valitsuse pressikonverentsil küsis Kanal 2 ajakirjanik Ingrid Sembach-Hõbemägi näiteks ka Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu võimaliku korruptsiooni kohta. See kõik näitab, et need küsimused on jätkuvalt õhus ja vastustest on näha, et Jüri Ratas ei soovi nendele küsimustele sisuliselt vastata.

Soovimatus erakonnasisestest probleemidest rääkida aga jäävadki Ratase jaoks tekitama taoliseid olukordi, kus peaministri saavutus riigieelarvestrateegia kokku traageldamisel jäi ühe lühikese ebaõnnestunud intervjuu varju.