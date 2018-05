Analüüs: sotsid, me peame rääkima Kaja Kallasest

Veebruarist saati on Eesti Päevaleht tellinud Turu-uuringute aktsiaseltsilt uuringut, kus küsitakse valimisealistelt inimestelt, kes on nende arvates kõige sobivam peaminister. Neli kuud oleme seda teinud, nüüd on juba võimalik näha teatud trende. Näiteks seda, et mida vähem on Reformierakonna uut esimeest Kaja Kallast näha meedias, seda vähem teda peaministriks pakutakse.