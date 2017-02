Andmeside rändlustasu kadumine Eesti kliendile ilmselt kehtima ei hakka, sest see on meil üliodav.

Euroopa Komisjoni otsus näeb ette, et mobiilikliendid peavad 15. juunist saama kõiki mobiiliteenuseid, s.t kõnesid, SMS-e ja andmesidet, Euroopa Liidus kasutada samadel tingimustel mis kodus. See tähendab, et kui mõne Eesti mobiilsidefirma klient läheb Itaaliasse reisile ja helistab sealt oma sõbrale Soome, siis telefoniarvel kajastub see täpselt sama hinnaga, nagu ta oleks helistanud Pärnust Sillamäele. Samamoodi ei peaks seesama klient Itaalias andmesideteenuseid kasutades sellegi eest maksma sentigi rohkem kui kodumaal. Nii see aga tõenäoliselt ei lähe.