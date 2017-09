Andres Anvelt: raske on rääkida uuest EL-i rändepoliitikast, kui piirid lekivad

Siseminister Andres Anvelt, Euroopa Komisjoni rändekava, mille järgi liikmesriigid pidid kahe aasta jooksul põgenikke vastu võtma, lõpeb järgmisel teisipäeval. Komisjon on öelnud, et täitmata jäänud kvoodikava tuleb täita ka mõistliku aja jooksul pärast selle tähtaja möödumist. Mida see mõistlik aeg tähendab?

Nii komisjoni kui ka nõukogu tõlgendus on, et iga liikmesriigi osalus puudutab kõiki neid inimesi, kes on 26. septembriks EL-i sisenenud ja vastavad ümberpaigutamise tingimustele. Päris nii tõesti pole, et sel päeval lõpeb kava täitmine. Aga neile, kes tulevad pärast seda kuupäeva, leitakse muud lahendused.

Millised täpsemalt?

Järgmisel kolmapäeval peaks tulema komisjon välja uue rändepoliitika eskiisiga, mille üksikasju hoitakse veel saladuses. Sellest saab kindlasti kõva teema oktoobri teisel nädalal Luksemburgis toimuval justiits- ja siseministrite nõukogul.