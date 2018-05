Andres Kuusk: pensionile ma veel ei mõtle, aga „Foorum” on mu elutöö

Kas siis, kui mõtlete aastatele, mil „Foorumit” juhtisite, meenub ka mõni värvikas lugu?

Minu esimene saade oli 19. oktoobril 2005. Aeg oli väga põnev. Juba teine saade oli sellest, kas president peaks 9. mail Moskvasse sõitma või mitte. Sellega juhtus selline lugu. Tollel ajal oli „Foorumis” küsitlus, kus sai vastata „jah” või „ei”. Pärast saadet saime presidendi kantseleist kõne: mis tulemusega teil saate küsitlus lõppes? See on üks näide, milline on olnud selle saate mõju.