Andrus Ansip: hüsteeriaks pole põhjust

Pikaaegne Eesti peaminister, Euroopa Komisjoni digivaldkonna asepresident Andrus Ansip kinnitas ID-kaardi turvariski kommenteerides, et ID-kaardi turvalisust tugevdatakse kogu aeg. Tõsi, põhjused, miks kaardi turvalisust on tugevdada tulnud, on olnud eri kaaluga.

„Mäletan 2010. aastat, kui oli teoreetiline oht, et ID-kaardi lugejate kaudu hakatakse identiteeti varastama. Kõrvaldasime ohu. 2011. aastal avastasid Norra teadlased, et on võimalik teoreetiline identiteedivargus. Kõrvaldasime ka selle teoreetilise ohu, ilma et faktiliselt oleks identiteedivargusi toime pandud. Toonane juhtum oli ulatuselt võrreldav praeguse situatsiooniga,” sõnas Ansip.