Andrus Ansip: mulle teeb muret kirg kulutada heal ajal rohkem, kui riik tulu saab

Homme peab Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker Euroopa Liidu olukorrast kõne, kus on sees ka teie teemad: andmete vaba liikumine ja küberturvalisus.

Täna tutvustangi neid ettepanekuid kolleegidele Euroopa Komisjonis. Küberturvalisuse teemad on kindlasti sellised, mis erutavad inimesi üle maailma. Möödunudsügisesed internetivõrku ühendatud seadmetel põhinenud teenuste tõkestamise rünnakud tegid ärevaks kogu maailma. Sel aastal olnud lunavararünded WannaCry ja NonPetya raputasid ka eurooplasi päris tugevasti ning kõik saavad aru, et vanamoodi me jätkata ei saa. See on ka peamine põhjus, miks EL-i küberturvalisuse strateegia, mis võeti vastu alles 2013. aastal, nii kiiresti uuendamist vajab.