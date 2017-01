Lastepsühhiaater Anne Kleinberg näitab, millised positiivsed mõtted on kirja pandud vaimse tervise keskuse Heade Soovide Puul. Nii mõnigi soovib lihtsalt asju, näiteks rula, ent puult leiab ka palveid, et oleks rohkem rõõmu.

Lastepsühhiaater Anne Kleinberg näitab, millised positiivsed mõtted on kirja pandud vaimse tervise keskuse Heade Soovide Puul. Nii mõnigi soovib lihtsalt asju, näiteks rula, ent puult leiab ka palveid, et oleks rohkem rõõmu. Foto: Andres Putting

Psühhiaater Anne Kleinberg viis ellu ainulaadse projekti, vaimse tervise keskuse, kuhu noored saavad muredega pöörduda.

2001. aastal loodi Tallinna lastehaigla psühhiaatriaosakond, kus hakkas käima palju abivajajaid. Just lastele mõeldud keskusi varem polnud ning oli selge, et lastele ja noorukitele on vaja oma kohta, kuhu muredega minna. Loorberitele ei jäädud puhkama ja mullu avati laste vaimse tervise keskus, mis nüüd toetab Kleinbergi lastemaja käivitamist, et väärkoheldud lapsed saaksid omaette turvalise koha.

Kui täis on lastehaigla psühhiaatriaosakonna ja vaimse tervise keskuse kohad?

Sõltub hooajast. Suvehooajal lapsi haiglas väga palju pole. Sügisel-talvel on aga alati kohad täis. Statsionaarsele ja päevasele ravile on järjekorrad. Kõige rohkem on väikelaste uuringuid, et aru saada, kas tegemist on autismiga, kui laps ei räägi või rahutult käitub. Järjekorrad on vahel pool aastat. Pigem on häda selles, et me ei jõua kõiki inimesi nüüd ja kohe aidata.