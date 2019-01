Ansip: mille eest küll Eestit päästma peab?

Väitlusseltsiga koostöös tehtavale, faktikontrollile jäävad jõhkra valetamisega kõige rohkem vahele ühe erakonna esindajad. Küsin otse: kas teie meelest võiks öelda, et ka meie EKRE on Kremli agenda kandja?

Minu seisukohast kohe kindlasti. Kui ma mõtlen nende põhisõnumitele, kuidas Euroopa ühiskond on kaduv nähtus ja Venemaa on tsivilisatsioon, siis räägitakse põhimõtteliselt sama ka Kremli-meelses meedias. Väga palju on sarnaseid jooni. Kahtlused tekivad küll. Kui Moonika Helme räägib Maalehes, kuidas jälle on vaja hakata Eestit päästma, ei erine see väga palju sellest, mida Mart Helme kirjutas oma erakonnakaaslastele – kuidas tuleb likvideerida Eesti suveräänsuspuue ning teda päästma hakata.

Sõbrad! Aastatel 1993–2018 on Eesti SKT kasvanud umbes 18 korda, Euroopa Liidu oma 2,4 korda. Meil on vaba, demokraatlik ühiskond. Ma ei saa aru, kelle eest te tahate Eestit päästa! Päris otse ei öelda, et Euroopa Liidust välja, aga programmi kirjutatakse, et tuleb korraldada referendum EL-i kuulumise üle. Sõnumid on suunatud isolatsionismile ja ei ole minu vaatevinklist Eesti huvides.