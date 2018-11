Antidepressantide küüsis vaevlejate lood. „Mu elu parimad aastad on selle jama tõttu kaduma läinud”

Paljud depressiooni käes kannatavad inimesed suudavad ravimite abiga oma igapäevaelu jätkata. Ent leidub ka neid, kes on veendunud, et nad on antidepressantidest sõltuvuses ning ravimi kõrvalmõjud ja võõrutusnähud on rikkunud nende elu.