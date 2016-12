Siseministri sõnul on mõnede asjade ühitamine siseturvalisuse valdkonnas õige ja ressursse tuleb otsida just tegevuste lihtsustamise ja tehnoloogia kaudu.

Berliini terrorirünnakust kuuldes mõtlesin, et iga uus rünnak suurendab tõenäosust, et midagi sellist juhtub lõpuks ka Eestis. Või ei ole see puhtalt tõenäosuse küsimus?

Kahjuks ei saa seda välistada. Praegu on terrorism üles ehitatud sellele, et kõige rohkem saab mõjutada seal, kus on suuremad inimmassid, kus on tähelepanu suurem. Berliin, Nice – need kõnetavad kõiki inimesi maailmas. Tallinn? Me mõtleme, et ka Tallinn kõnetab, aga tegelikult mitte. Näiteks Helsingi puhul mõtlevad paljud siiani, et tegu on Rootsi pealinnaga, nagu oli filmis „Die Hard”. Aga viimased päevad on olnud ärevad ja pannud mind neil teemadel meie eriteenistuste ja politseiga konsulteerima, et saada kindlust, mis eelised või riskid Eestil on.

Mis on meie riskid?

Kõigepealt on meie eelis olnud, et rändepoliitika on iga valitsusega olnud väga õige. Me panustame palju seal, kust inimesed Euroopa Liitu sisenevad, Türgis näiteks. Selge on, et täit kindlust ei saa olla, aga me profileerime, vestleme. Uskuge mind, ainuüksi rääkimisega saab palju inimese profiili luua, saab tema eesmärgist teada. Ja siis me teeme oma valiku.