Apotheka pole nõus PERH-ist lahkuma väidetava suulise kokkuleppe tõttu

Eesti Päevaleht kirjutas kolmapäeval sellest, kuidas Apotheka apteek keeldub rendilepingu lõppemisest hoolimata Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) müügipinnalt lahkumast, mis sundis haiglat kohtusse pöörduma. Apotheka juht Kadri Ulla väitis, et neil on apteegiruumide kasutamiseks kehtiv üürikokkulepe. Millele see kokkulepe tugineb, Ulla ei täpsustanud.