Appikarje: miks te meid ei märganud, miks te ei aidanud?

Foto: Shutterstock

Suitsiiditeemast on avalikkus vaikival kokkuleppel suuresti mööda vaadanud. Arvatakse, et kui sellest liiga palju rääkida, võib see enesetapule mõelnud inimesi hoopis kindlamalt sellele teele lükata. Aga enam ei saa vait olla, sest nagu ütlevad ka politseinikud, koolipsühholoogid ja psühhiaatrid, on liiga paljude inimeste elu jäänud elamata. Inimeste, keda saanuks ehk aidata, kui nende muresid oleks õigel ajal märgatud. Iga surma taga on kellegi väga isiklik lugu, mille kohta enesega hakkama saav inimene ei tohiks kunagi öelda: see ka mõni põhjus.