Apteegireform on murdepunktis. Leedu ravimite hulgimüüja tegutseb althõlma Eesti apteegiturul

Ravimiäris annavad pärast seadusemuudatustki tooni suured ketid ja päris sõltumatuid apteeke on juurde tulnud vaid üks.

Apteekrite hinnangul pole riik apteegireformi elluviimisega hakkama saanud.



Üle 300 apteegi ei vasta uues seaduses sätestatud nõuetele.



Leedu ravimite hulgimüüja nihverdas seadusest mööda ja peab konkurentsiameti silme all hulgimüüja apteeke.

2014. ja 2015. aastal võttis Eesti vastu kaks seadust. Üks neist ütles, et ravimite hulgimüüja ja ravimite jaemüüja ei tohi olla seotud, ning teine määras, et apteeki võib pidada ainult proviisor, kellel on ettevõtte üle valitsev mõju. Seejuures kehtestati üleminekuaeg 2020. aastani, kui varem loodud apteegid peavad uutele nõuetele vastama. Uute apteekide asutamise puhul hakkasid nõuded kehtima kohe.