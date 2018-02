Apteegireform võib tekitada monopoli

„Kui mõelda Eesti demokraatia seisukohast – vabariigi 100. aastapäev –, et kuhu kurat me oleme jõudnud, kui meil on tekkinud teema, mida ei julge näppida ametnikud, uurijad ega poliitikud, siis see on täiesti haige. See on täiesti haige, mis toimub! Täiesti haige!”

Nii võttis apteegiturul toimuva kokku ühe võimuerakonna tuntud poliitik. Kuna tegemist oli eetrivälise vestlusega, ei saa me tema nime avaldada.