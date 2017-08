Apteegitüli must stsenaarium: kulukas kohtuprotsess ja Eesti ettevõtluse maine halvenemine

Niinimetatud apteegiseaduse muudatus on tavapärasest erinenud, mitu olulist apteekide omandipiiranguid puudutavat küsimust on veel praegugi lahtised ja tegemist on keeruka protsessiga, milles ei ole lihtsaid lahendusi, tunnistas sotsiaalministeeriumi asekantsler Maris Jesse.