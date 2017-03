Depressiooni põdeva naise sõnul ei mõisteta psüühikahäire mõju töölkäimisele ja hakkamasaamisele.

Töötukassa kuulutas hiljaaegu täielikult töövõimeliseks ka endise töövõimetuspensionäri Merlin Moondu, kellel on varem diagnoositud ärevushäire ja sügav depressioon. 33-aastane kõrgharidusega Moondu on siiani töötanud müügiesindajana, kuid on mõistnud, et see töö pole temale. „Kui hood tulevad peale, siis nutan, värisen, ei suuda tööle keskenduda. Pean pidevalt haiguslehe võtma,” kirjeldab ta oma Keila kodust.