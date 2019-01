Arhitekt Fredi-Armand Tomps: ehitame, et oleks lihtne lammutada, mitte ilus vaadata

Sel aastal 91. sünnipäeva tähistav arhitekt Fredi-Armand Tomps on oma elust 65 aastat pühendanud ajalooliselt ja kultuuri seisukohalt oluliste ehitiste säilitamisele. Presidendilt Valgetähe III klassi teenetemärgi pälvinud Tomps tõdeb, et võrreldes ajaga, mil tema arhitektina tööle hakkas, on mentaliteet ehituses kardinaalselt muutunud ning arhitektuuris eelistatakse liialt mugavust ja funktsionaalsust, mitte silmailu.

Palju õnne Valgetähe teenetemärgi puhul!

Aitäh! See on ikka uskumatu. Viis minutit tagasi helistas mulle üks sugulane ja õnnitles. Arvasin, et ta teeb rumalat nalja, aga nüüd, kui teie ka kinnitate seda, eks ma siis pean uskuma. (Naerab.)

Olete suurema osa oma elust pühendanud arhitektuurile, kultuuripärandi säilitamisele ja hoidmisele. Mis teile jalutades Tallinna linnapildis praegu silma hakkab?

Nüüd juba 65 aastat olen eranditult tegelenud ajaloolise arhitektuuriga, püüdnud seda ajaloolise dokumendina säilitada. Uue arhitektuuriga ma tegelenud ei ole.

Ajal, mil mina arhitektuuri säilitamisega riiklikul tasemel tegelesin (Tomps oli Eesti vabariikliku linnaehitus- ja arhitektuurimälestiste kaitse valitsuse juhataja – L. K.), tuli võidelda selle eest, et Tallinnas üldse ajaloolist arhitektuuri säilitada. Näiteks Tallinna vanalinna võtmine riikliku kaitse alla oli väga raske võitlus, aga lõpuks võitsime!